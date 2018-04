Puigdemont hat deutsches Gefängnis verlassen

Er ist wieder frei. Am frühen Freitagvormittag trat Carles Puigdemont vor die Dutzenden Wartenden, die auf die Freilassung des ehemaligen katalanischen Regierungschefs warteten. In einem kurzen Statement an die Medien vor dem Gefängnis im norddeutschen Neumünster gab er sich kämpferisch. Sein Anwalt sieht die Vorwürfe durch die Entscheidung der deutschen Justiz, Puigdemont freizulassen, endgültig vom Tisch. Unter "Viva Catalunya"-Rufen verließ der Separatisten-Anführer den Platz vor dem Gefängnis, in dem er zehn Tage festgehalten wurde.

Der 55-Jährige Puigdemont hinterlegte eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro, muss sich nun aber regelmäßig bei der Polizei melden und darf Deutschland zunächst nicht verlassen. Das Oberlandesgericht in Schleswig hatte am Donnerstag den in Spanien erhobenen Vorwurf der Rebellion verworfen, eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Korruption jedoch nicht ausgeschlossen. Die Freilassung gilt als juristisches Debakel für die Regierung in Madrid, die Puigdemont wegen "Rebellion" vor Gericht stellen will. Diesen Plan wies das norddeutsche Gericht am Donnerstagabend als unzulässig zurück.

Kurz vor seiner Freilassung hatte Puigdemont die Fortsetzung der Bemühungen zur Abspaltung seiner Region von Spanien angekündigt. "Wir müssen unsere Position beibehalten und niemals zurückweichen", wurde am Freitag auf dem Twitter-Account Puigdemonts gepostet. "Man muss mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft blicken. Wir haben das Recht zu verhindern, dass man uns unsere Zukunft stiehlt", hieß es weiter. Per Hashtag forderte der 55 Jahre alte frühere Regionalpräsident Kataloniens "LlibertatPresosPolitics" Freiheit für andere politische Gefangene.

Deutsche Regierung will sich nicht einmischen

Die deutsche Bundesregierung will sich nicht in das Justizverfahren einmischen. "Die Frage der Einbeziehung des Bundes stellt sich bei diesem Thema nicht", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Das Verfahren liege in den Händen der Justiz in Schleswig-Holstein, "und da liegt es gut", betonte Demmer. Sie bekräftigte die Auffassung der deutschen Bundesregierung, dass der Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien "innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss".

Das Auswärtige Amt erwartet wegen der Puigdemont-Entscheidung keine Belastung der Beziehungen zwischen Berlin und Madrid. "Das sehe ich ehrlich gesagt nicht", sagte ein Ministeriumssprecher. Es sei wichtig, dass die Abgeordneten des katalanischen Regionalparlaments schnell eine "tragfähige Regierung" bilden, damit die politische Gespräche zur Lösung des Konflikts wieder aufgenommen werden könnten.

Linke sieht Niederlage für Regierung

Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Andrej Hunko, wertete die Gerichtsentscheidung als schwere Niederlage für die Regierungen in Berlin und Madrid. Die Freilassung Puigdemonts und die Nicht-Zulassung einer Auslieferung wegen "Rebellion" sei "ein Erfolg der Rechtsstaatlichkeit und eine Ohrfeige für Berlin und Madrid". Die deutsche Regierung habe sich in allen Phasen des Konflikts um die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen hinter die Regierung in Madrid gestellt. "Dass die Verfolgungen von katalanischen Politikern durch Madrid innerhalb der EU auf Grundlage eines vordemokratischen Rebellions-Vorwurfs offensichtlich unbegründet sind, ist nun auch richterlich festgehalten", sagte Hunko.

Puigdemont war am 25. März kurz nach seiner Einreise aus Dänemark von der schleswig-holsteinischen Polizei festgenommen worden. Grundlage war ein von einem Gericht in Madrid erneuerter europäischer Haftbefehl. Puigdemont hatte das umstrittene katalanische Unabhängigkeitsreferendum im vergangenen Oktober organisiert, obwohl die Abstimmung von der spanischen Justiz als illegal eingestuft worden war.

Bei dem Referendum im Oktober 2017 hatten 90 Prozent für die Loslösung von Spanien gestimmt, allerdings hatten sich nur 42 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten in Katalonien an der Abstimmung beteiligt. Die Regionalregierung rief daraufhin einseitig die Unabhängigkeit aus.

(APA/dpa/Reuters)