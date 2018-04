Baut Orbán Nachfolger auf?

Budapest. Ungarns Premier, Viktor Orbán, will nach einem Wahlsieg einen Generationenwechsel einleiten. Das sagt einer seiner engsten Berater zur „Presse“. Orbán, heißt es, will die Zukunft vorbereiten für die Zeit, die nach ihm kommt. Er will einen Nachfolger aufbauen. Die Regierungspartei Fidesz ist in die Jahre gekommen. Obwohl Orbán erst 54 Jahre alt ist, sind alle seine Herausforderer bei den Wahlen jünger als er.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)