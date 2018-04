MbS – ein Kronprinz mit einer Mission

London, Washington, New York, Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Houston: Der Reiseplan führte den 32-jährigen saudischen Kronprinzen, den starken Mann des Regimes in Riad, in den vergangenen Wochen an die Top-Adressen der Weltpolitik und der Wirtschaftsmacht. Seine Gastgeber waren so prominent wie handverlesen: Theresa May hofierte Mohammed bin Salman in 10 Downing Street; im Buckingham Palace kam er zur Ehre einer Audienz bei Queen Elizabeth samt Dinner mit Prinz Charles, seinem britischen Pendant. Im Weißen Haus ließ Donald Trump die halbe US-Regierung zu dem Treffen mit dem Verbündeten antreten. Und am Montag gab ihm schließlich Emmanuel Macron einen pompösen Empfang im Élysée-Palast in Paris.



Schwer zu sagen, wer gerade wen mehr umwirbt: die westlichen Staats- und Regierungschefs und die Wirtschafts-Tycoons den saudischen Thronfolger – oder umgekehrt. Beinahe drei Wochen lang reiste Mohammed bin Salman – oder MbS, in seiner Heimat nach seinen Initialen genannt – zuletzt in einer Werbetour durch die USA, die zugleich Züge einer Charmeoffensive trug.

