Italien: Mühsame Regierungsgespräche mit vielen Wünschen

Die Regierungsgespräche in Rom gehen mühsam voran. Die Lega will ihren Allianzpartner Berlusconi mit in eine Regierung bringen, der will aber nicht mit der Grillo-Partei, die offenbar lieber mit der PD regieren würde - die will aber gar nicht.