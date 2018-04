Ungarn-Wahl: Hohe Wahlbeteiligung macht es spannend

Zwei-Drittel Mehrheit oder nicht? Der ungarische Wahlkampf zwischen Viktor Orbáns Fidesz-Partei und der zersplitterten Opposition war fast ausschließlich darauf ausgelegt. Die Macht zu halten, bzw. zu mindest ein Stück weit zu brechen. Doch wie der Kampf ausging, dafür brauchen die Ungarn und alle Beobachter Geduld. Denn bei den Parlamentswahlen zeichnet sich eine Rekordwahlbeteiligung ab. Auch am Sonntagabend war die Wählerlust ungebrochen. Die Wahlbeteiligung lag um 18.30 Uhr bei 68,13 Prozent und war damit bereits höher als die Gesamtbeteiligung bei der letzten Wahl 2014 (61,24 Prozent). Um 19 Uhr hätten die Wahllokale offiziell schließen sollen. Manche Umfragen prophezeiten Orbán einen Verlust der parlamentarischen Mehrheit, sollte die Wahlbeteiligung über 70 Prozent steigen. Der Rekord aus dem Jahr 2002 mit 70,53 Prozent ist in Reichweite.

"Wir sind überzeugt, dass die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass die Menschen eine Veränderung in der Regierung wollen", sagte eine Sprecherin der Sozialisten der Nachrichtenagentur MTI. Fidesz-Politiker Gergely Gulyas sah für seine Partei wenig Chancen die Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament halten zu können.

Fidesz hatte 2010 und 2014 jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit errungen. Analysten erwarten diesmal ein schlechteres Ergebnis; die hohe Beteiligung könnte diesmal auf eine starke Mobilisierung von Fidesz-Gegnern hindeuten. Allerdings wäre wegen der großen Bedeutung der Einzelwahlkreise und der zersplitterten Opposition ein Verlust der Fidesz-Mehrheit im Parlament nichtsdestotrotz eine Sensation.

Insgesamt sind acht Millionen Bürger wahlberechtigt. Ein Endergebnis ist wohl erst zwischen 23 Uhr und Mitternacht zu erwarte - wenn überhaupt. Angesichts langer Schlangen vor den Wahllokalen wurden die Öffnungszeiten verlängert. Alle Wähler, die sich in den Warteschlangen befinden, sollen ihre Stimme noch abgeben können. Die Schließung der letzten Wahllokale wurde erst gegen 21.30 Uhr erwartet, wie die Wahlbehörde mitteilte. Erst dann würden auch erste Auszählungsergebnisse veröffentlicht, hieß es. Der Rückstau entstand an jenen Orten, vornehmlich in Budapest, wo Personen abstimmen durften, die sich am Wahltag nicht an ihrem eigentlichen Wohnort aufhielten.

Website des Nationalen Wahlbüros stürzte ab

Die Website (valasztas.hu) des ungarischen Nationalen Wahlbüros (NVI) ist am Tag der Parlamentswahlen zusammengebrochen. Die Seite war am Sonntag zeitweise nicht zu erreichen. Einzelne Funktionen waren außer Betrieb, darunter etwa die Herbeiholung der "Mobilen Urne" per Mausklick, durch die zum Beispiel Kranke von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können.

Die oppositionelle Demokratische Koalition forderte in einer Aussendung das NVI auf, sich zu den Vorgängen zu äußern und stellte die Frage, ob hinter dem Ausfall "Fahrlässigkeit oder Absicht" stehe.

Das Nationale Wahlbüro begründete die Störung mit der "plötzlichen Überbelastung" der Webseite durch das unerwartet hohe Interesse. Inzwischen sei eine technische Lösung gefunden.

(Ag./klepa)