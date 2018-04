Ungarn-Wahl: Website des Nationalen Wahlbüros zusammengebrochen

Die Website (valasztas.hu) des ungarischen Nationalen Wahlbüros (NVI) ist am Tag der Parlamentswahlen zusammengebrochen. Die Seite war am Sonntag zeitweise nicht zu erreichen. Einzelne Funktionen waren außer Betrieb, darunter etwa die Herbeiholung der "Mobilen Urne" per Mausklick, durch die zum Beispiel Kranke von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können.

Die oppositionelle Demokratische Koalition forderte in einer Aussendung das NVI auf, sich zu den Vorgängen zu äußern und stellte die Frage, ob hinter dem Ausfall "Fahrlässigkeit oder Absicht" stehe.

Das Nationale Wahlbüro begründete die Störung mit der "plötzlichen Überbelastung" der Webseite durch das unerwartet hohe Interesse. Inzwischen sei eine technische Lösung gefunden.

Wahlbeteiligung deutlich höher als 2014

Medien schreiben von einer Rekordteilnahme an den Parlamentswahlen. Die Beteiligung an den ungarischen Parlamentswahlen lag am Sonntag um 13.00 Uhr bei 42,32 Prozent. Vor vier Jahren war sie um diese Uhrzeit laut Nationalem Wahlbüro (NVI) bei 34,33 Prozent gelegen. Medien berichten von langen Schlangen vor Budapester Wahllokalen. Laut dem Internetportal "Varosi Kurir" ist die Schlange vor einem Wahllokal im Stadtteil Ujbuda kilometerlang.

Die Kandidatin der oppositionellen Demokratischen Koalition (DK), Erzsebet Nemeth, brachte ihre Sorge um die Gesundheit der dort wartenden Wähler zum Ausdruck. Nemeth bat die Verwaltung von Ujbuda, wenigstens Wasser unter den Wartenden zu verteilen.

Die Wahllokale schließen um 19 Uhr.

(APA)