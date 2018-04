Gratulationen von Rechtsaußen: Le Pen bis AfD

Die ersten Glückwünsche aus dem Ausland für den Wahlsieg Viktor Orbáns kamen noch in der Nacht, noch vor dem Feststehen der endgültigen Ergebnisse. Die erste Gratulantin war die rechtsextremen Französin Marine Le Pen. Die Masseneinwanderung, für die die EU stehe, sei erneut abgelehnt worden, twitterte die Politikerin. Bei der nächsten Europa-Wahl 2019 könnten jetzt Nationalisten triumphieren.

Und diesen Gratulation schloss sich eine ganze Reihe hochrangiger Rechter an: Die deutsche Rechtsaußen-Politikerin Beatrix von Storch (AfD) etwa sieht in Orbáns Sieg ebenfalls einen "Schlechten Tag für die EU" und einen guten für Europa. Auch AfD-Bundessprecher Jörd Meuthen schloss sich den Gratulationen an.

Auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders gratulierte Orbán. "Glückwünsche Viktor Orbán zu dem ausgezeichneten Ergebnis. Ein wohlverdienter Sieg!", schrieb der Politiker in der Nacht zu Montag auf Twitter. Dazu hatte Wilders ein Foto gestellt, das ihn gemeinsam mit Orban zeigt.

Die polnische Regierung sieht im Fidesz-Wahlsieg vom Sonntag eine Bestätigung der Emanzipationspolitik Osteuropas in der EU. Diese Politik mache Osteuropa als konstruktiven Partner in Europa und der Europäischen Union sichtbar, sagte Vizeaußenminister Konrad Szymanski, der auch EU-Botschafter seines Landes ist, am Montag. Diese Emanzipationspolitik sei aber gegen niemanden konkret gerichtet, so Szymanski zum Sender TVN-24.

Aus den EU-freundlicheren Staaten kam nur zögerlich Reaktion. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die übrigen EU-Staaten zu einem energischen Handeln aufgefordert. Die EU-Mitgliedstaaten müssten sich "schnell und unmissverständlich auf der Basis des europäischen Vertragswerks" einbringen, "um diesen Wertetumor zu neutralisieren", so Asselborn zur Zeitung "Die Welt".

Europa sei nicht aufgebaut worden, "um nationalen Ideologen in den Regierungen freie Fahrt zu gewähren", sagte der Außenminister. Es gelte, den "unsäglichen Kurs der Angstmacherei" zu stoppen und "für eine EU der Menschenwerte, des Gemeinschaftlichen und des Friedens" einzustehen.

Amnesty International äußert Sorge

Aber auch kritische Reaktionen ließen nicht auf sich warten: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International äußerte Sorge über die Menschenrechtslage in Ungarn. Das Resultat der Wahl vom Sonntag mache Amnesty aber nur "noch entschlossener", sagte die Geschäftsführerin von Amnesty Österreich, Annemarie Schlack, in einem Statement am Montag. Die Politik Orbans habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass "kritische Stimmen attackiert und die Menschenrechte eingeschränkt wurden". Man fürchte, dass diese Politik fortgesetzt wird. Trotzdem werde man sich weiter für "sozialen Zusammenhalt" einsetzen.