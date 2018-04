Israels Kampf an drei Fronten

Erst hatte die Regierung in Damaskus die USA für das Bombardement verantwortlich gemacht. Dann zeigte sie – wie auch Russland – auf einen anderen Gegner: Es sei Israels Luftwaffe gewesen, die in der Nacht auf Montag die Attacke auf den syrischen Militärflughafen T4 durchgeführt hat. Israelische F-15-Kampffluge sollen mehrere Raketen abgefeuert haben. Israelische Jets flogen in den vergangenen Jahren immer wieder Luftangriffe in Syrien. Hier verläuft eine von drei Fronten, denen sich die israelischen Strategen derzeit gegenüber sehen.