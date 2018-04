Fünf Wochen nach Gift-Anschlag: Julia Skripal aus Spital entlassen

Fünf Wochen nach dem Nervengift-Anschlag ist die Tochter des russischen Ex-Spions Sergej Skripal aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie der Sender BBC am Dienstag meldete, kam Julia Skripal am Montagabend aus der britischen Klinik. Die 33-Jährige befinde sich an einem sicheren Ort. Mit einer Mitteilung der Ärzte sei im Laufe des Tages zu rechnen.

Ärzte hatten am Freitag gesagt, der Gesundheitszustand der beiden habe sich in den vergangenen Wochen zügig verbessert. Vergangene Woche hatte Julia Skripal erklärt, ihr gehe es täglich besser und ihr Vater sei nicht mehr in einem kritischen Zustand.

Großbritannien vermutet Russland hinter dem Anschlag. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Wegen des Falls sind die Beziehungen beider Länder auf einem Tiefpunkt. Skripal wohnt sein einigen Jahren in England. Julia Skripal, die in Russland gelebt hatte, hat mittlerweile offenbar um Asyl angesucht. Gerüchten zufolge sollen Vater und Tochter eine geheime Identität in den USA erhalten.

(APA/Reuters)