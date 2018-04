Trumps Heimatschutzberater Bossert erklärt Rücktritt

Einen Tag nach dem Amtsantritt des "Falken" John Bolton als Nationaler Sicherheitsberater der USA hat der Heimatschutzberater von Präsident Donald Trump das Handtuch geworfen. Wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte, erklärte Tom Bossert seinen Rücktritt. Damit setzt sich die Welle der Rücktritte im Weißen Haus fort. Der Grund für den Rücktritt des 43-Jährigen war zunächst unklar.

"Der Präsident ist dankbar für Toms Einsatz für die Sicherheit unseres großartigen Landes", erklärte Präsidentensprecherin Sarah Sanders in einer kurzen Mitteilung. Nähere Angaben machte sie nicht.

Am Montag war der außenpolitische Hardliner John Bolton in Trumps Team dazugestoßen: Er trat offiziell sein Amt als Nationaler Sicherheitsberater an. Trump hatte den früheren US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Ende März als Nachfolger des von ihm entlassenen H.C. McMaster ernannt.

Bossert war als Heimatschutzberater vor allem für den Einsatz gegen Naturkatastrophen und Cyberkriminalität verantwortlich, aber auch in den Anti-Terror-Kampf eingebunden. Im April vergangenen Jahres reiste er gemeinsam mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner in den Irak, um sich ein Bild vom Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zu machen.

Der Präsident hielt große Stücke auf seinen telegenen Heimatschutzberater: Bei einem Besuch in Puerto Rico nach dem Durchzug eines Hurrikans im Oktober hatte er Bossert in höchsten Tönen gelobt: "Toller Job, toller Job", hatte Trump gesagt.

Zahlreiche Rücktritte

Der Rücktritt den 43-jährigen Bossert erfolgt inmitten von Spekulationen über eine mögliche militärische Reaktion der USA auf den mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma. Bossert hatte am Wochenende in einem Interview mit dem Sender ABC einen Vergeltungsschlag nicht ausgeschlossen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs seien sich "alle Nationen, alle Völker einig", dass die Anwendung von Chemiewaffen eine "inakzeptable Praxis" sei. Er schließe eine militärische Reaktion nicht aus.

Seit Trumps Amtsantritt im Jänner 2017 hat es im Team des US-Präsidenten zahlreiche Rücktritte gegeben, darunter von Pressesprechern und Beratern. Hinzu kommen mehrere Entlassungen durch Trump. Bereits im Februar 2017 war Trumps erster Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn auf Wunsch des Präsidenten zurückgetreten. Flynn waren seine Russland-Kontakte zum Verhängnis geworden.

