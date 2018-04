Aserbaidschan: Alijew gewinnt nach ersten Prognosen Präsidentenwahl

Bei der Präsidentenwahl in der autoritär geführten Südkaukasusrepublik Aserbaidschan geht Amtsinhaber Ilham Alijew ersten Prognosen zufolge als eindeutiger Sieger hervor. Nachwahlbefragungen sahen ihn bei rund 87 Prozent der Stimmen, wie lokale Medien in Baku am Mittwoch berichteten.

Rund 5,3 Millionen Aserbaidschaner waren zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag Medienberichte zufolge bei rund 69 Prozent. Bereits zuvor gingen Beobachter davon aus, dass Alijew die Wahl eindeutig gewinnen wird. Es gab sieben Gegenkandidaten, von denen laut Prognosen niemand mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen erreichte.

Alijew regiert das öl- und gasreiche Land am Kaspischen Meer seit 15 Jahren. Menschenrechtler werfen ihm ein hartes Vorgehen gegen Kritiker und Oppositionelle vor.

Ilham Alijew hatte die Macht von seinem Vater Heydar Aliyev übernommen. 2016 hatte er die Amtszeit des Präsidenten mit einer Verfassungsänderung von fünf auf sieben Jahre erhöht.

(APA/dpa)