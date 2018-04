Putin: "Hoffen auf gesunden Menschenverstand"

Die Zeremonie beginnt mit einer halben Stunde Verspätung. Für Wladimir Putin ist das nicht viel. 15 Botschafter und zwei Botschafterinnen warten aufgereiht im Alexandersaal auf das Eintreffen des russischen Präsidenten. In ihren Händen halten sie Beglaubigungsschreiben, die sie dem Präsidenten übergeben werden. Die Zeremonie gilt als der offizielle Beginn ihrer Amtsgeschäfte in Russland.

Es ist Mittwoch. Der Mittwoch, an dem der US-Präsident Russland mit einem Militärschlag in Syrien droht. Moskau solle sich bereit machen für „schöne und neue“ Raketen, wettert Donald Trump auf Twitter. Eine direkte Konfrontation der beiden Mächte scheint greifbar, möglich, nahe. Doch im Kreml läuft selbst an so einem Tag das politische Tagesgeschäft weiter. Auf Putins Terminplan steht: 17 diplomatische Vertreter wollen offiziell ihre Arbeit im größten Staat der Welt beginnen.

Um 17.28 Uhr betritt Putin den Saal. Die Zeremonie beginnt. Jeder Botschafter tritt einzeln vor und überreicht ihm eine Mappe. Händedruck, gemeinsames Foto, Abgang. Auch der seit Dezember 2017 in Moskau stationierte österreichische Botschafter Johannes Eigner ist unter den Gästen. Der Korrespondent des russischen Staatsfernsehens Erster Kanal hat vorhin in seiner Anmoderation schon betont, dass Österreich beim konzertierten Rauswurf russischer Diplomaten nicht mitgemacht habe – zweifellos ein Pluspunkt für Wien in der derzeitigen Krisenstimmung zwischen Ost und West.

Hoffen auf "gesunden Menschenverstand"

In seiner nachfolgenden Rede, in der Putin die bilateralen Beziehungen Russlands zu den einzelnen Staaten kurz skizziert, nimmt der Präsident auch indirekt zur aktuellen Lage Stellung. "Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand siegt", kommentiert er die aktuelle instabile Lage. Auf Trumps Twitter-Eskapaden geht er nicht näher ein. Man hoffe, dass die Diplomatie zur Beruhigung der Lage beitragen wird. Vage Worte an diesem aufgeheizten Tag, doch der aktuelle Anlass ist ein anderer. Putins Sprecher Dmitrij Peskow gibt später zu Protokoll, dass Moskau nicht auf "Twitter-Diplomatie" setze. Moskau reagiert wie so oft gelassen: Man lehnt sich zurück und sieht dem starken Mann in Washington dabei zu, wie er die Welt in Aufruhr versetzt.

Die Botschafter im Alexandersaal – Pressestelle Kreml

Bei den Kommentaren zu den einzelnen Staaten lobt Putin Österreich. Die diplomatischen Beziehungen entwickelten sich „günstig“, sagt er, und lobt Wiens „balancierte Position in aktuellen Fragen". Die österreichische Neutralität ist Russland wichtig – ebenso wie die Gaspipeline, die im Juni ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Putin wird dann in Wien erwartet. Nicht alle Länder kommen so gut weg. Zu Montenegro etwa, das lang als Russlands enger Verbündeter am Westbalkan galt, ist der Präsident recht einsilbig. Die derzeitigen diplomatischen Beziehungen würden nicht dem traditionell brüderlichen Verhältnis entsprechen. Zwischen Moskau und dem Neo-Nato-Mitglied schwelt seit einiger ein scharfer Konflikt über mutmaßliche russische Attentatspläne auf montenegrinische Politiker. Podgorica hat sich den westlichen Sanktionen im Fall Skripal angeschlossen und einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Kein angenehmer Einstand für den neuen Botschafter.

Anstoßen mit dem Kreml-Chef

Dann erscheinen die Kellner mit Sektgläsern und die Botschafter stoßen mit Putin auf ihren neuen Arbeitsplatz an. Die Journalisten werden eilends aus dem Saal gewiesen. Ein Sekt trinkender Präsident gehört offenbar nicht zu den Bildern, die man an diesem Mittwoch von Putin in den Medien haben will.