Kreml: Hotline zwischen russischen und US-Militärs zu Syrien "aktiv"

Im Syrien-Konflikt kommen nun beruhigende Worte aus Moskau: Eine Telefon-Hotline zwischen den US-Streitkräften und dem russischen Militär, auf der sich beide Länder über Aktionen in Syrien informieren, ist nach russischen Angaben derzeit "aktiv". "Diese Verbindung existiert und sie ist in einem aktiven Zustand", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Sie werde "von beiden Seiten genutzt".

Ein russischer Verteidigungspolitiker rechnet nicht mit einem Angriff der USA in Syrien. "Dazu wird es nicht kommen. Bisher gibt es dafür keine Voraussetzungen", sagte der Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Wladimir Schamanow, am Donnerstag in St. Petersburg. Die Lage sei nicht einfach, aber bisher stabil, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Schamanow betonte, er erwarte, dass alles zivilisiert ablaufe.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Dabei warnte er Russland vor einer weiteren Unterstützung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

Russland wies Trumps Drohungen zurück. Präsident Wladimir Putin sagte, er hoffe, "dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält".

Trumps Sprecherin Sarah Sanders betonte später erneut, die USA sähen Assad und Moskau in der Verantwortung für den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff vom vergangenen Samstag. Eine endgültige Entscheidung über einen Raketenangriff sei indes noch nicht gefallen: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch."