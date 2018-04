Syrien: Merkel schließt Militärschlag aus - Trump rudert zurück

Steht tatsächlich ein Militärschlag der USA in Syrien bevor? Und wann? Nach gegenseitigen Drohungen aus Washington und Moskau versuchen die beiden Atommächte USA und Russland offenbar, einen bewaffneten Konflikt abzuwenden. Beide Staaten stünden in Kontakt, die entsprechende Telefonleitung werde genutzt, erklärte das russische Präsidialamt.

US-Präsident Donald Trump, der zunächst einen Angriff angekündigt hatte, twitterte am Donnerstag, er habe nie gesagt, wann die USA angreifen werden. "Es kann sehr bald oder überhaupt noch nicht so bald sein. Auf jeden Fall haben die USA unter meiner Regierung eine tolle Arbeit geleistet, die Region vom IS zu säubern. Wo bleibt das 'Danke Amerika?'" Trump hatte die Führung von Assad für den mutmaßlichen Einsatz mit Chlorgas in der Stadt Douma im Rebellengebiet Ost-Ghouta am vergangenen Samstag verantwortlich gemacht.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. April 2018

Deutschland wird sich nicht an einem möglichen Militärschlag in Syrien beteiligen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag. Ein Einsatz von Chemiewaffen sei aber "nicht akzteptabel". Assad und seinen Verbündeten müsse klargemacht werden, dass Chemiewaffen nicht eingesetzt werden dürfen. "Einfach gar nichts zu tun, ist auch schwierig." Auf die Tweets des US-Präsidenten wollte sie nicht eingehen.

Frankreich sagt Unterstützung zu

Der französische Präsident Emmanuel Macron hingegen stärkte der US-Regierung am Donnerstag einmal mehr den Rücken: Wir haben den Beweis, dass (...) Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Bashar al-Assad verwendet wurden", sagte Macron am Donnerstag in einem Interview des Senders TF1. Er kündigte eine Reaktion an, ohne sich auf einen Zeitraum festzulegen. Frankreich werde dann reagieren, "wenn wir es für am sinnvollsten und wirkungsvollsten halten".

Außer Frankreich hat sich auch Großbritannien prinzipiell bereiterklärt, sich an einem Militärschlag der USA zu beteiligen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Donnerstag eine Sondersitzung des Kabinetts zur Syrien-Krise einberufen. Die Verantwortlichen für die mutmaßliche Giftgasattacke müssen "zur Rechenschaft gezogen" werden, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Britische U-Boote sind nach übereinstimmenden Medienberichten bereits in Position und Reichweite, um Marschflugkörper nach Syrien zu starten. Das Verteidigungsministerium lehnte dazu jeden Kommentar ab.

Der syrische Machthaber Bashar al-Assad warnte indes vor einer weiteren Destabilisierung der gesamten Konfliktregion. "Diese Stimmen und jedwede Aktion werden nur dazu beitragen, die Region weiter zu destabilisieren", sagte Assad am Donnerstag.

Fluglinien leiten Flüge um

Auch Russland rief zur Zurückhaltung auf. Es sei "extrem wichtig", jegliche Schritte zu vermeiden, die weitere Spannungen schüren könnten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Peskow betonte, dass ein Kommunikationskanal zur Vorbeugung militärischer Vorfälle zwischen Russland und den USA funktioniere. Die Leitung werde von beiden Seiten genutzt. Zugleich verurteilte das russische Außenministerium die Angriffsdrohungen der USA und Frankreich als Verstoß gegen die UN-Charta.

Wegen Sicherheitsbedenken haben mehrere Fluglinien in der Region, wie die libanesische Middle East Airlines und Kuwait Airways, ihre Flüge vorübergehend umgeleitet. Zuvor hatte die Luftraumüberwachung Eurocontrol wegen möglicher Raketeneinsätze über Syrien alle Airlines auf mögliche Probleme im östlichen Mittelmeer "innerhalb der nächsten 72 Stunden" hingewiesen. Die Lufthansa-Gruppe sowie die AUA überfliegen den betreffenden Luftraum im östlichen Mittelmeer bereits seit längerem nicht mehr.

(APA/dpa/AFP/Reuters)