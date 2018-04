Wie Trump sein eigenes Militär überrumpelte

Washington/London/Paris. Donald Trumps Androhung von Militärschlägen gegen das Assad-Regime in Damaskus dürfte das Pentagon doch einigermaßen unvorbereitet getroffen haben: Die militärischen Kapazitäten speziell der USA dafür in der Region sind nämlich gerade relativ begrenzt.

Die US-Marine etwa hat erst am Mittwoch den Flugzeugträger „USS Harry S. Truman“ vom Heimathafen Norfolk (Virginia) in die Krisenregion in Gang gesetzt – er dürfte mit seinen rund 80 Flugzeugen an Bord und einem halben Dutzend Begleitschiffen frühestens nächstes Wochenende das östliche Mittelmeer erreichen. Alle anderen zehn Supercarrier der USA sind im Pazifik oder in ihren Heimatbasen in den USA. Sogar der Persische Golf ist aktuell frei von US-Trägern, jenem größten militärischen Machtprojektionsmittel der Vereinigten Staaten.

Hingegen stand am Donnerstag erst ein einziger US-Zerstörer, die USS Donald Cook, vor Syrien. Ein weiterer fährt gerade von Spanien heran und dürfte am Wochenende eintreffen, während sich zwei Zerstörer vor wenigen Tagen noch vor Djibouti und im Atlantik vor Südwestfrankreich befunden hatten. Auf jedem sind etwa 60 Tomahawk-Marschflugkörper, die Landziele treffen können.

Bomber direkt aus den USA?

Ziemlich sicher ist mindestens ein U-Boot der US Navy im östlichen Mittelmeer. Sollte es eines der Los-Angeles-Klasse sein, kämen darauf 25 bis 37 weitere Tomahawks in die Kräftewaagschale. Es könnte aber auch eines der speziell für konventionelle Landangriffe ausgelegten Boote der ursprünglich atomar bewaffneten „Ohio-Klasse sein: Das würde 154 weitere Marschflugkörper bedeuten.

Andererseits könnten die USA auch landgestützte Flugzeuge einsetzen, die, um die Flugabwehr zu vermeiden, vorwiegend ebenfalls mit Distanzwaffen über hunderte Kilometer feuern würden. Eine unbekannte Zahl Jets ist auf Basen in der Region stationiert, wie in Katar, Bahrain, Jordanien, Kuwait, im Irak (auch in der Türkei, aber da stellt sich die Frage der Startfreigabe). Auch Drohnen würden wohl fliegen. Strategische Bomber B-2 Spirit könnten ihre Angriffe direkt von ihren Basen in Missouri aus fliegen.

Wichtige britische Basis auf Zypern

Mindestens acht Tornado-Jagdbomber und mehrere Eurofighter Typhoon hat die Royal Air Force auf der Basis Akrotiri auf Zypern zusammengezogen. Die Royal Navy soll zwei U-Boote der Astute- oder Trafalgar-Klasse herangebracht haben; auf die Astute passen 38 Tomahawks, auf die Trafalgar-Boote 30. Zudem liegt der Zerstörer HMS Duncan in der Ägäis, besitzt aber keine weitreichenden Waffen gegen Landziele.

Frankreich hat die Fregatte Aquitaine mit 16 „Scalp“-Marschflugkörpern vor dem Libanon; der Flugzeugträger Charles de Gaulle wird allerdings gerade in Toulon überholt und seine Fliegerstaffel ist auf Manöver in den USA. Allerdings ist Frankreichs Luftwaffe in Jordanien und den Arabischen Emiraten präsent und könnte auch aus Südfrankreich direkt mit Luftbetankung operieren.

Syriens Militär sucht Schutz bei Russen

Syriens Streitkräfte nutzen die Zeit, um die mutmaßlichen Chlorangriffe auf Douma zu vertuschen und Beweise außer Landes zu bringen – erste Chemiewaffeninspektoren der OPCW sollten unterdessen am Donnerstag eingetroffen sein, hieß es. Zudem wappnen sich die syrischen Truppen für einen Angriff, indem sie ihre Garnisonen räumen und Militärgerät, etwa Hubschrauber und Panzer, auf die russische Basis nahe Latakia schaffen – im Vertrauen darauf, dass der Westen russische Ziele in Syrien nicht ins Visier nimmt.

Die Strategen im Pentagon waren jedenfalls unglücklich über die via Twitter angekündigte „Kriegserklärung“ ihres Präsidenten vom Mittwoch. Dies widersprach jedweder Taktik, den Feind im Unklaren zu lassen und den Überraschungseffekt zu nützen. James Mattis, der Verteidigungsminister, hatte mit Trump und dessen Kabinett noch am Dienstag Szenarien gewälzt, ehe der Präsident vorpreschte. Mattis versucht jetzt, die wahren Absichten zu verschleiern. Man sei noch dabei, die Indizien für einen Giftangriff zu prüfen und sich dazu mit Verbündeten abzustimmen. Für Emmanuel Macron, den französischen Staatschef, besteht indes kein Zweifel daran, dass Bashar al-Assad neuerlich Chemiewaffen gegen die Bevölkerung zum Einsatz brachte. In einem Interview bekräftigte er: „Wir haben den Beweis.“

In London rief Premierministerin Theresa May ihr Kabinett zusammen. Auch hier ging es um eine Koordination für eine konzertierte Militäraktion. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erklärte hingegen, man werde sich nicht an einer Militäraktion beteiligen., vor der im übrigen Assad am Donnerstagabend erneut warnte: Da würde den Nahen Osten nur weiter destabilisieren.

Trump lässt alles offen

Ein Zeitpunkt für einen Angriff blieb am Donnerstagabend weiter offen. Frankreich werde in Aktion treten, „wenn wir es für am sinnvollsten und wirkungsvollsten halten“, betonte Macron. Auf die Linie schwenkte inzwischen auch Trump ein, nachdem dessen Frist von „24 bis 48 Stunden“ vom Montag längst abgelaufen war. Der Präsident gab sich ungewohnt kryptisch: „Es kann sehr bald oder gar nicht bald sein“, twitterte er.

Alle Optionen seien denkbar, ließ seine Pressesprecherin wissen, während ihr Chef mit Alliierten telefonierte – darunter mit Recep Tayyip Erdoğan. Nach den martialischen Tönen aus dem Weißen Haus gegenüber Russland ist derweil das „Rote Telefon“ zwischen Washington und Moskau wieder aktiv.

