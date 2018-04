Montenegro: Die Rückkehr des „Paten von Podgorica“

Belgrad/Podgorica. „Zar Milo“ will es noch einmal wissen. „Ich erwarte den Sieg in der ersten Runde“, gibt sich Montenegros Dauerregent, Milo Djukanović, vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag siegesgewiss. Doch ob in einem oder zwei Wahlgängen: Am erfolgreichen Comeback des haushohen Favoriten gibt es in dem 600.000-Seelen-Staat kaum Zweifel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)