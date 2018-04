Syrien-Konflikt: Russland kritisiert Trumps Twitter-Politik

Die russische Führung kritisiert die Twitter-Politik des US-Präsidenten: Internationale Beziehungen sollten nicht von der Stimmung einer Einzelperson abhängen, wenn diese morgens aufstehe, sagte der russische Vize-Ministerpräsident Arkadi Dworkowitsch laut russischer Nachrichtenagentur RIA. Russland werde solche Risiken nicht dulden. Er bezieht sich damit auf US-Präsident Donald Trump und seine Tweets zur Syrien-Krise.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit markigen Worten einen Raketenangriff der US-Streitkräfte in Syrien angekündigt - und damit seine Streitkräfte überrumpelt. Am Donnerstag relativierte er die Drohung und schrieb ebenfalls auf Twitter, ein Raketenangriff könne "sehr bald oder überhaupt nicht sobald" erfolgen. Eine endgültige Entscheidung steht nach wie vor aus, hieß es aus dem Weißen Haus am Donnerstag. Die US-Regierung werte weiter Geheimdiensterkenntnisse aus und führe Gespräche mit ihren Partnern und Verbündeten.

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte angesichts der Drohgebärden der USA und Russlands vor "Kriegspanik". Wer solche Gefühle nähre, der eskaliere und schaffe Ängste, sagte er deutschen Medien. "Auf beiden Seiten sehe ich unverantwortliches Handeln - das ist erschreckend, aber es ist kein Anlass für Panik", so Ischinger.

Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, hingegen rechnet mit einer Militäraktion der USA. "Nach der massiven Warnung wird Trump nicht mehr hinter seine Drohungen zurück können", sagte Kornblum. "Jetzt gar nichts zu machen, käme einem Gesichtsverlust gleich." Er gehe davon aus, "dass es eine US-Militäraktion in der einen oder anderen Form geben" werde.

Schweden fordert "ranghohe Abrüstungsmission"

Russland beantragte für Freitag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates zu Syrien. Nach Gesprächen des Sicherheitsrats hinter verschlossenen Türen am Donnerstag sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja, Priorität habe derzeit vor allem, eine bewaffnete Konfrontation zwischen Russland und den USA zu vermeiden. Eine solche wollte er allerdings nicht ausschließen.

Ein von Schweden vorgelegter UNO-Resolutionsentwurf, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, sieht eine "ranghohe Abrüstungsmission" für Syrien vor, um das Land "für alle Zeiten" von Chemiewaffen zu befreien. Am Donnerstag reisten erste Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) nach Syrien, um den mutmaßlichen Giftgaseinsatz zu untersuchen. Sie nehmen am Samstag ihre Arbeit auf.

Bei dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Truppen waren am Samstag in Douma in der Region Ost-Ghouta (Ost-Ghuta) dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Westen macht Syriens Machthaber Bashar al-Assad verantwortlich, der von Russland militärisch unterstützt wird.

(APA/AFP/Reuters)