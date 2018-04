Don Trump, wie ein Mafiapate

Wien/Washington. Donald Trump und James Comey könnten nicht unterschiedlicher sein: da der windige Tycoon und Populist, dort der staubtrockene Jurist und Karrierebürokrat. Dass der Präsident mit dem FBI-Chef aneinandergeraten musste, war vorgezeichnet. Als Trump den Chef der US-Bundespolizei im Mai aus heiterem Himmel feuerte – was dieser via CNN erfuhr –, errang der Präsident womöglich einen Pyrrhussieg. Denn Vizejustizminister Rod Rosenstein ernannte den früheren FBI-Chef, Robert Mueller, als Sonderermittler in der Russland-Causa.

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, doch Comeys Rache fällt süß aus. Monatelang hat Washington auf den Insiderreport Comeys gewartet, und er hält, was sich die Trump-Gegner von ihm versprochen haben. Denn der Spitzenjurist zeichnet das Porträt eines Don Trump, eines Mafiapaten, wie er sie in seiner Zeit als Staatsanwalt in New York in den 1980er-Jahren kennengelernt hat, als das FBI Jagd auf den Gambino-Clan gemacht hat. Im Weißen Haus macht Comey eine ähnliche Atmosphäre aus: „Dieser schweigende Kreis der Zustimmung. Der Boss hat totale Kontrolle. Die Treueschwüre. Die Wir-gegen-sie-Weltsicht. Das Lügen über die großen und kleinen Dinge, im Dienst eines Loyalitätskodexes, der die Organisation über die Moral und die Wahrheit stellt.“

Trump, schreibt Comey in der bitterbösen Abrechnung, habe sich in einem „Kokon der alternativen Wahrheit“ eingerichtet. „Dieser Präsident ist skrupellos und nicht an die Wahrheit und die institutionellen Werte gebunden.“ Ihre Begegnungen, ob im Trump Tower oder im Weißen Haus, seien zutiefst irritierend gewesen. Stets habe der Präsident vom FBI-Chef Loyalität eingefordert; ja, er habe ihn geradezu bedrängt.

Selbst John Kelly, damals Heimatschutzminister und inzwischen Stabschef, habe sich darüber frustriert gezeigt, enthüllt Comey. Längst schwirren in Washington neue Gerüchte: Kelly, insbesondere aber Rosenstein und Mueller seien in Ungnade gefallen und reif für den Abgang. Trump reagierte fuchsteufelswild. „Verlogener Schleimbeutel“, schleuderte er Comey entgegen. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)