Kampf um Einfluss: Putin und Trump auf Kriegsfuß

Wien. Kommt es in Syrien zur direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und Russland? Am Freitag wartete man mit Spannung und Sorge die weiteren Schritte ab, nachdem US-Präsident Donald Trump mit einem Militärschlag gegen Damaskus und seinen Verbündeten Moskau gedroht hatte. Doch sowohl Washington als auch Moskau traten trotz anhaltend feindseliger Rhetorik auf die Bremse. Man will eine Eskalation mit unabsehbaren Folgen vermeiden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)