Paris: Chemiewaffen-Arsenal in Syrien zum großen Teil zerstört

Bei den westlichen Luftangriffen ist das syrische Chemiewaffen-Arsenal nach Angaben der französischen Regierung "zu einem großen Teil" zerstört worden. Das gab Außenminister Jean-Yves Le Drian am Samstagvormittag in Paris bekannt, nachdem die Streitkräfte Frankreichs, der USA und Großbritanniens in der Nacht Ziele in Syrien mit Raketen attackiert hatten.

Zugleich drohte der Minister mit "einer weiteren Intervention", sollte es in Syrien erneut einen Chemiewaffenangriff geben. "Hinsichtlich der chemischen Waffen gibt es eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf", sagte Le Drian. "Wenn sie überschritten wird, gibt es eine weitere Intervention."

Der Minister führte zudem aus, Frankreich verfüge über "verlässliche Informationen", dass die syrische Staatsführung hinter dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff vom 7. April in der Stadt Douma stecke.

Wenige Stunden nach dem gemeinsamen Angriff mit den USA und Großbritannien auf syrische Einrichtungen veröffentlichte die französische Regierung am Samstag einen Geheimdienstbericht, nach dem die syrische Armee verantwortlich für den Chlorgaseinsatz ist. So habe eine Untersuchung von Fotos, Videos, Zeugenaussagen und anderen Hinweisen ergeben, dass diese echt und nicht konstruiert seien. Die syrische Regierung hatte den Rebellen vorgeworfen, den Einsatz chemischer Kampfstoffe inszeniert zu haben, um ein Eingreifen der USA zu provozieren.

Es gebe keine Hinweise auf die Echtheit der These, Rebellengruppen hätten versucht, in den Besitz chemischer Waffen zu gelangen, hieß es weiter. Dagegen habe der Geheimdienst Erkenntnisse, dass die syrische Armee entgegen internationalen Verpflichtungen der UNO nicht alle Lager für Chemiewaffen offenbart habe. Es sei möglich, dass die Armee noch über Senfgas und Sarin verfüge.

Russland, engster Verbündeter von Syriens Machthaber Baschar al-Assad, hat die Angriffe scharf verurteilt, eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert und mit "Konsequenzen" gedroht. Le Drian sagte, der für Ende Mai geplante Russland-Besuch von Staatschef Emmanuel Macron stehe nicht in Frage.

Syriens Präsident Baschar al-Assad erklärte, die Angriffe erhöhten die Entschiedenheit, "Terrorismus an jedem Quadratmeter der Nation" zu bekämpfen und niederzuschlagen. Die Angriffe seien gekommen, nachdem der Westen realisiert habe, Kontrolle und Glaubwürdigkeit in dem Konflikt verloren zu haben. Der iranische Präsident Hassan Ruhani habe Assad telefonisch seinen Beistand zugesichert, teilt das syrische Präsidialamt weiter mit.

Frankreich, Großbritannien und die USA wollen die Nato-Botschafter am Samstag über die Luftangriffe informieren. Das Treffen ist für den Nachmittag geplant. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt sich hinter die Luftschläge. Sie erschwerten es der syrischen Regierung, die Bevölkerung mit Chemiewaffen anzugreifen, erklärt er.

Waffeninspektoren wollen nach Douma

Chemiewaffeninspektoren der OPCW wollen Insidern zufolge noch am Samstag nach Douma reisen. Dort wollten sie den Ort besichtigen, an dem es zu dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz kam, hieß es aus Diplomatenkreisen. Bei dem Giftgasangriff auf die Stadt Douma in der Region Ost-Ghouta waren nach Angaben der syrischen Hilfsorganisation Weißhelme mindestens 42 Menschen getötet worden.

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien ist Machthaber Bashar al-Assad immer wieder beschuldigt worden, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Die russische Armee nennt den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Douma eine Inszenierung des Westens.

- 20. August 2012: US-Präsident Barack Obama warnt, der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien sowie Vorbereitungen dazu bedeuteten das Überschreiten einer "roten Linie".

- 21. August 2013: Nach US-Angaben werden in der Rebellenbastion Douma in Ost-Ghouta mehr als 1400 Zivilisten durch den Einsatz des Nervengases Sarin getötet.

- 9. September 2013: Angesichts einer drohenden US-Intervention in Syrien schlägt Russland vor, dass Assad seine Chemiewaffen unter internationaler Kontrolle zerstört.

- 27. September 2013: Der UN-Sicherheitsrat beschließt mit der Stimme Russlands eine Resolution zur Zerstörung aller syrischen Chemiewaffen im Ausland.

- 7. Jänner 2014: Unter Aufsicht von Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) und der UNO werden die ersten Chemiewaffen per Schiff außer Landes gebracht.

- April 2014: Während die Entsorgung der Chemiewaffen weiter geht, gibt es wiederholt Berichte über den Einsatz von Chlorgas durch die Regierungstruppen.

- 23. Juni 2014: Die letzten syrischen Chemiewaffenbestände werden per Schiff außer Landes gebracht, zwei Monate später wird ihre Vernichtung abgeschlossen.

- 6. März 2015: Nach einem Bericht der OPCW zu wiederholten Chlorgas-Angriffen verurteilt der UN-Sicherheitsrat den Einsatz des Kampfstoffs, nimmt aber keine Schuldzuweisung vor.

- August 2016: Eine Kommission von UNO und OPCW macht die syrische Regierung für den Einsatz von Chlorgas in den Jahren 2014 und 2015 in der Provinz Idlib verantwortlich.

- 4. April 2017: Bei einem Einsatz des Nervengases Sarin werden in der Kleinstadt Khan Sheikhoun in der Provinz Idlib nach UN-Angaben 83 Menschen getötet.

- 6. April 2017: US-Präsident Donald Trump macht Damaskus für den Angriff verantwortlich und lässt zur Vergeltung die syrische Militärbasis Al-Shairat mit Raketen beschießen.

- 22. Jänner 2018: Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, dass nach einem Giftgasangriff in Ost-Ghouta 21 Menschen unter Atembeschwerden litten.

- 4. Februar 2018: Elf Menschen werden nach Luftangriffen der Regierungstruppen in der nordwestlichen Stadt Saraqib laut der Beobachtungsstelle mit Atembeschwerden behandelt.

- 14. Februar 2018: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneuert eine frühere Warnung, dass der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien Konsequenzen haben werde.

- 25. Februar 2018: Nach Luftangriffen auf Ost-Ghouta klagen 13 Menschen über Atembeschwerden, ein Kind stirbt an dem mutmaßlichen Chlorgasangriff.

- 7. März 2018: Erneut meldet die Beobachtungsstelle, dass nach Luftangriffen auf zwei Orte in Ost-Ghouta mindestens 60 Menschen an Atembeschwerden litten.

- 7. April 2018: Bei einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die letzte Bastion der Rebellen in Douma gibt es laut der Zivilschutzorganisation Weißhelme und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 40 Tote.

- 8. April 2018: Trump und Macron sehen die Verantwortung für den Angriff bei Assad und kündigen eine "gemeinsame starke Antwort" an, Russland warnt vor einem Militäreinsatz in Syrien.

- 13. April 2018: Die russische Armee nennt die Vorwürfe zu dem Giftgasangriff in Douma eine Inszenierung des Westens, insbesondere Großbritanniens.

- 14. April 2018: Die USA, Frankreich und Großbritannien fliegen Luftangriffe auf syrische Ziele. Nach Angaben des Pentagon werden drei Anlagen des mutmaßlichen syrischen Chemiewaffenprogramms angegriffen.

