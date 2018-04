Experte: Militärschlag bringt Syrien dem Frieden keinen Schritt näher

"Einem Ende des Krieges, geschweige denn einem echten Frieden, sind wir keinen Schritt näher", sagte Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei man nach dem westliche Militärschlag gegen Syrien von diesem Ziel "auch nicht weiter weg als zuvor". Der syrische Präsident Bashar al-Assad und seine Regierung würden in den nächsten Tagen und Wochen sicher zeigen wollen, dass sie durch die Militärschläge nicht geschwächt seien. "Und einige der verbliebenen Rebellenverbände könnten sich ermutigt fühlen, jetzt noch einmal an einzelnen Orten in die Offensive zu gehen", sagte Perthes. "Und sei es nur um zu zeigen, dass auch sie nicht besiegt sind." Hieraus ergebe sich die Gefahr einer neuen Eskalation, nicht zuletzt im Norden und im Südwesten des Landes.

Nötig seien jetzt eine "echte Waffenruhe vor Ort", ein wirksamer Schutz von Zivilisten und Verhandlungen über eine politische Lösung. Letzteres sei zurzeit allerdings nicht sehr realistisch. Dagegen bestehe die "sehr realistische Gefahr", dass die Spannungen zwischen den involvierten externen Mächten - in erster Linie Russland, dem Iran, der Türkei und den USA - sowie eine neue Eskalationsrunde im Kampf zwischen syrischer Regierung und Rebellen zu einem Wiedererstarken der Terrormiliz IS führen könnten.

