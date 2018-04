"Duell" zwischen britischem U-Boot und russischen Kriegsschiffen im Mittelmeer

In den Tagen vor den Marschflugkörperangriffen der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Ziele in Syrien ist es im östlichen Mittelmeer laut britischen Medienberichten zu einem tagelangen Katz-und-Maus-Spiel in klassischer Seekriegstradition zwischen einem U-Boot der Royal Navy und russischen Marineeinheiten gekommen.



Wie zunächst die „Sunday Times" unter Berufung auf Quellen in den Streitkräften am Sonntag meldete, waren mindestens ein russisches Jagd-U-Boot der „Kilo"-Klasse sowie zwei Fregatten und ein Seeaufklärer/U-Jagdflugzeug vom Typ Iljuschin auf das namentlich ungenannte britische Atom-U-Boot der „Astute"-Klasse angesetzt, das vorige Woche versucht habe, in Schussposition für einen Angriff mit Marschflugkörpern auf Syrien zu gehen. Die Russen hätten das Boot wohl geortet, und so habe sich eine mehrere Tage währende Verfolgungsjagd entwickelt, worauf das britische Boot beim Angriff auf Syrien am frühen Morgen des Samstags nicht teilnehmen konnte.