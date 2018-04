Kneissl: „Assad hat eine sehr gute Verhandlungsposition“

Die Presse: Ist im Kreis der EU-Außenminister in Luxemburg Kritik an den Militärschlägen in Syrien laut geworden?



Karin Kneissl: Nein. Viele haben Verständnis gezeigt.



Aber nicht alle. Halten Sie die Militäraktion für sinnvoll?



Sinnvoll? Die Rechtsmeinungen gehen auseinander, ob die Militäraktion durch die UN-Resolution 2118 aus dem Jahr 2013 gedeckt ist oder nicht. Beim Treffen der EU-Außenminister war der Wunsch spürbar, dass wir die aktuelle Situation nützen sollten, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren.



Warum sollten Russen, Iraner und Syrer ausgerechnet jetzt gesteigertes Interesse an Gesprächen haben?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2018)