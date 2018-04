Bericht: USA fordern arabische Staaten zu Unterstützung im Syrien-Krieg auf

Die US-Regierung fordert einem Medienbericht zufolge militärische Unterstützung durch arabische Staaten zur Stabilisierung Syriens. Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten sollten Truppen in den Nordosten des Landes senden, um die US-Einheiten dort nach einem Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu ersetzten.

Schon zuvor habe US-Präsident Donald Trump arabische Staaten um finanzielle Unterstützung für Syrien in Milliardenhöhe gebeten, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf Regierungskreise. In der Nacht auf Samstag hatten die USA, Frankreich und Großbritannien Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Hintergrund war ein mutmaßlicher Chemiewaffeneinsatz in der ehemaligen Rebellenhochburg Douma am 7. April, für den der Westen die syrische Regierung verantwortlich macht.

Trump will seine Truppen schnellstmöglich aus Syrien abziehen. Die USA sind in dem Bürgerkriegsland im Kampf gegen den IS im Einsatz.

(APA/dpa)