China führt Schießübungen vor Taiwan durch

Die Reaktion aus Taipeh war scharf: Peking nutze "billige verbale Einschüchterung und Säbelrasseln", in der Hoffnung soziale Unruhe zu stiften, kritisierte der taiwanesische Verteidigungsminister Chen Chung-chi. Am Mittwoch hat die chinesische Marine ein Manöver mit Schießübungen in der Taiwanstraße vor der Südspitze der Insel begonnen. Man werde die Bewegungen der chinesischen Schiffe und Kampfflugzeuge genau beobachten, hieß es.

Die Übung ziele darauf ab, "Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu schützen", zitierte der Staatssender CGTN am Dienstag Liu Jiueyi, den Direktor des Pekinger Taiwan-Büros. Chinesische Staatsmedien sprachen vom ersten Manöver in der Meeresstraße zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan seit zwei Jahren. Sie seien eine direkte Antwort auf "Provokationen" der taiwanesischen Führung. In Peking wächst die Sorge vor Unabhängigkeitsbestrebungen in der Inselrepublik, die sie als abtrünnige Provinz und unbestrittenen Teil ihres Territoriums betrachtet.

Der taiwanesische Verteidigungsminister aber bezeichnete die Kommentare vom Festland, die Übungen seien größer als vorherige Manöver, als "Unsinn" und "Übertreibung". China führe lediglich Kurzstreckenübungen vor der chinesischen Küste durch.

"Wir haben euch gewarnt"

Seit Taiwans Präsidentin, die Unabhängigkeitsverfechterin Tsai, im Jahr 2016 ihr Amt antrat, haben sich die Beziehungen zwischen Taipeh und Peking deutlich verschlechtert. Auch die Warnungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei der Abschlusssitzung des Nationalen Volkskongresses im März hatte die Stimmung aufgeheizt: Alle Versuche, das Vaterland zu spalten, seien „zum Scheitern verurteilt“ und würden von der Geschichte bestraft werden, sagte Xi.

Zuletzt ließen in Peking auch Aussagen des taiwanesischen Premiers William Lai die Alarmglocken läuten, in denen er die Unabhängigkeit Taiwans befürwortete. Die Regierung in Taipeh bekräftigte daraufhin zwar ihre offizielle Linie, wonach sie für eine Bewahrung des Status quo eintrete. Doch Peking ließ sich dadurch offenbar nicht beschwichtigen. "Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt", schrieb das chinesische Staatsfernsehen in einem Bericht, der in sozialen Medien kursierte.

(APA/dpa/Reuters/red.)