Die offenen Fragen des Korea-Dialoges

Der Friedensdialog mit dem isolierten Nuklearregime Nordkorea nimmt konkretere Konturen an: Am Dienstag wurde publik, dass der designierte US-Außenminister und Noch-CIA-Chef Mike Pompeo mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in Pjöngjang zusammengekommen ist. Es war das hochrangigste Treffen zwischen einem Vertreter der nordkoreanischen und der US-Regierung seit dem Jahr 2000, als die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright Nordkoreas Diktator Kim Jong-il in Pjöngjang besuchte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)