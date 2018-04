Israel feiert 70. Unabhängigkeitstag mit landesweiter Flugshow

Zur Feier des 70. Jahrestags der israelischen Staatsgründung im Frühjahr 1948 hat am Donnerstag eine landesweite Flugshow begonnen. Am Morgen überflogen Flugzeuge und Kampfhubschrauber den Amtssitz des Präsidenten, Reuven Rivlin, in Jerusalem. Dutzende Fluggeräte sollten im Verlauf des Tages von Norden nach Süden rund 100 Städte und Gemeinden überfliegen und auch über dem Meer teils akrobatische Manöver fliegen. Zudem rückte die Marine zu einer Flottenparade aus.

Zum ersten Mal nehmen an der traditionellen Flugshow heuer auch Abordnungen von Luftstreitkräften anderer Länder teil. So haben Italien, Griechenland, Kanada, Großbritannien und Polen Maschinen geschickt, ja sogar Österreich: Der Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, Generalmajor Karl Gruber, ist mit einem Transportflugzeug C-130 "Hercules" nach Israel geflogen, bestätigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer.

Gruber betonte in einer Videobotschaft, dass sich Österreich wegen der Einladung "sehr geehrt" fühle. Er gratulierte dem Staat Israel auf Englisch und Hebräisch zu seinem 70-jährigen Bestehen. Auch der österreichische Botschafter in Tel Aviv, Martin Weiss, nahm an den Feierlichkeiten teil.

Eine Hercules des Bundesheeres flog zur Airshow nach Israel (Archivbild) – Bundesheer/Tokunaga

Zahlreiche Israelis feiern den Unabhängigkeitstag traditionell mit Grillpartys im Freien. Die Feierlichkeiten zum 70. Unabhängigkeitstag hatten schon am Mittwochabend mit einer opulenten Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem begonnen. "Wir können uns aus eigenen Kräften selbst verteidigen, das ist die Essenz der Unabhängigkeit", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Ansprache. Bei der Zeremonie wurden feierlich Fackeln entzündet.

Strandszene in Tel Aviv – APA/AFP/AHMAD GHARABLI

Am Mittwochabend wurden in vielen Städten Feuerwerke entzündet. Entlang der Mittelmeerküste und auf den Straßen feierten die Menschen bis zum Morgengrauen.

Datum nach jüdischem Kalender

Das Datum der Feiern könnte etwas irritieren: Der Staat Israel wurde eigentlich am 14. Mai 1948 ausgerufen, als Staatsgründer David Ben Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung nach dem Ende des britischen Mandats über Palästina verlas. Israel feiert allerdings nach dem jüdischen Kalender, deshalb begann man heuer eben am 18. April.

Noch einmal F-15 – IDF

Israels Luftwaffe ist die erfahrenste und kampfstärkste im Nahen Osten sowie jene mit den meisten Luftsiegen. Aktuell zählt sie (laut World Air Forces 2018) rund 600 aktive Flugzeuge und Hubschrauber, davon etwa 250 Kampfjets im engeren Sinne (also ohne Trainer, Transporter, Aufklärer und ähnlichem). Laut der Internetplattform jewishvirtuallibrary sollen israelische Piloten seit 1948 mehr als 686, ja bis fast 800 Feindflugzeuge und Hubschrauber in der Luft zerstört haben; am Boden zerstörte feindliche Maschinen sind da gar nicht eingerechnet.

(APA/DPA/wg)