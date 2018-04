EU verhängt Sanktionen gegen weitere vier Nordkoreaner

Die EU hat Sanktionen gegen vier weitere Nordkoreaner wegen Pjöngjangs Atom- und Raketenprogrammen verhängt. Sie hätten "an betrügerischen Finanzpraktiken" zur Unterstützung der Programme mitgewirkt, teilte der EU-Rat am Donnerstag mit. Den Betroffenen wird fortan die Einreise in die EU verweigert, mögliche Vermögen in Europa werden eingefroren.

Damit stehen insgesamt 59 Einzelpersonen und neun Unternehmen auf der EU-Sanktionsliste, die Strafmaßnahmen der UNO ergänzt. Die Namen der Betroffenen werden am Freitag im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Im Oktober hatte die Europäer auch ein vollständiges Verbot für Investitionen sowie einen Ausfuhrstopp für Rohöl und verarbeitete Ölprodukte beschlossen. Darüber hinaus beschränkten sie Überweisungen nach Nordkorea und entschieden, Arbeitserlaubnisse für nordkoreanische Staatsangehörige in den EU-Mitgliedstaaten nicht mehr zu verlängern.

Nordkorea hatte im September seinen sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest vorgenommen; nach Angaben Pjöngjangs handelte es sich um eine Wasserstoffbombe. Zudem hatte Pjöngjang mehrfach Raketen getestet.

Seit Jahresbeginn kam jedoch Bewegung in den Konflikt auf der seit Jahrzehnten geteilten koreanischen Halbinsel. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Neujahrsansprache Dialogbereitschaft signalisiert. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird Kim nun am Freitag kommender Woche treffen. Danach ist auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Planung.

(APA/AFP)