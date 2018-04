Wie Moskau Kneissl Rosen streut

Moskau. Dass in Moskau die Straßen abgesperrt werden, damit ausländische Gäste nicht wie andere Verkehrsteilnehmer im Stau stehen, gehört bei Politikerbesuchen zur ganz normalen Gastfreundschaft. Doch selten ist Österreich in Russland so viel Aufmerksamkeit zuteil geworden wie dieser Tage. Während die Lage zwischen Ost und West jeden Tag ein wenig mehr eskaliert – rund um das diplomatische Zerwürfnis um den Fall Skripal oder den Streit um den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien –, scheint Wien davon nicht betroffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)