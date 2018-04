"Keine Absprachen" mit Russland: Trump sieht in Comey-Papieren Beweis für seine Unschuld

Gesprächsnotizen des ehemaligen FBI-Chefs James Comey zeigen nach Meinung von US-Präsident Donald Trump klar, dass es "keine Absprachen" mit Russland bei der Wahl 2016 und "keine Behinderung" der Ermittlungen dazu gegeben habe. Das sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter.

Eine geschwärzte Version der Papiere war zuvor von US-Medien veröffentlicht worden. Sie dokumentieren Treffen und Telefongespräche Comeys mit Trump vor der Entlassung des Ex-FBI-Mannes im Mai.

Die Dokumente gelten als wichtiges Beweisstück in der Frage, ob Trump versucht hat, die Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 zu behindern. Trump fragte bei Twitter weiter: "Wird die Hexenjagd weiter gehen?"

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?