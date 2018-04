Lawrow: Hoffen auf "freundschaftlichen Dialog" mit Österreich

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erhofft sich von seiner neuen österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl (FPÖ) eine Fortsetzung der Politik ihres Vorgängers Sebastian Kurz (ÖVP). Zum Auftakt des Treffens mit Kneissl verwies Lawrow am Freitag in Moskau mehrmals auf den jetzigen Bundeskanzler und sagte: "Wir hoffen sehr, dass wir in unseren Beziehungen Kontinuität wahren können."

Er habe "gut mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet", sagte Lawrow mit Blick auf den österreichischen Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Vorjahr. Der russische Außenminister erwähnte auch das Treffen des Kanzlers mit Präsident Wladimir Putin Ende Februar in Moskau.

"In den schwierigen Zeiten, in denen Europa und die ganze Welt steht, ist ein offener, direkter und freundschaftlicher Dialog sehr vonnöten", sagte Lawrow in Anspielung auf die massiv belasteten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Man müsse eine "offene und ehrliche Diskussion über alle anstehenden Fragen" führen, unterstrich er.

Beide Politiker hoben in ihren Statements zu Beginn des Delegationsgesprächs die gute bilaterale Zusammenarbeit zwischen Moskau und Wien hervor. Kneissl bekräftigte die österreichische Position, die Gesprächskanäle mit Russland "offen zu halten". "In diesem Sinne verstehen wir Diplomatie", unterstrich sie. Nach dem Gespräch wollten Lawrow und Kneissl zu Mittag gemeinsam vor die Presse treten.

UN-Syrien-Gesandter bezeichnet Treffen als "nützlich"

Die Außenministerin will ihren Aufenthalt in der russischen Hauptstadt insbesondere zu Gesprächen über den Syrien-Konflikt nutzen, in dem Österreich "gute Dienste" als Vermittler anbieten will. So traf sie am Freitagvormittag den UNO-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura, der sich derzeit ebenfalls in Moskau aufhält.

"Wir wollen uns in keiner Weise in die existierenden Formate einmischen", versicherte Kneissl. De Misturas Team habe nämlich in den vergangenen Jahren durch Pendeldiplomatie "viel Erfahrung" gewonnen. "Es ist einfach erforderlich, dass eine neue Dynamik reinkommt", sagte sie mit Blick auf den Syrien-Konflikt.

De Mistura sprach anschließend gegenüber der APA von einem "sehr nützlichen Treffen" und zeigte sich erfreut über das Engagement Österreichs. Es ist einfach erforderlich, dass eine neue Dynamik reinkommt", begründete Kneissl ihre Aktivitäten. Konkret kann sie sich etwa eine Rolle in der internationalen Pendeldiplomatie vorstellen.

Schon am Mittwoch hatte Kanzler Sebastian Kurz mit Kreml-Chef Wladimir Putin über den Syrien-Konflikt telefoniert. Dass sie selbst Putin im Rahmen ihres Moskau-Besuchs getroffen habe, dementierte Kneissl.

