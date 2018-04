Ein rotes Telefon verbindet Korea

Tokio/Seoul. Nord- und Südkorea nähern sich weiter an – zumindest akustisch. Seit Freitag steht die vereinbarte Hotline zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Zunächst werden hohe Beamte beider Seiten über das neue rote Telefon Testgespräche führen, wann die Chefs die Direktleitung erstmals selbst nutzen, ist bisher nicht bekannt – möglicherweise aber schon vor ihrem ersten Gipfel am 27. April am internationalen Grenzkontrollpunkt Panmunjom.

Abhängig vom Ablauf dieser Begegnung dürfte sein, ob es voraussichtlich im Juni zu einem direkten Gespräch zwischen Diktator Kim und US-Präsident Donald Trump kommen kann.

Moon, der am Donnerstag Südkoreas Medien über seine Pläne informierte, gab sich optimistisch, dass es zu einem Abkommen über den kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomprogrammes kommen könnte. „Die Führung in Pjöngjang hat ihren Willen zur vollständigen Denuklearisierung geäußert“, wird Moon zitiert. „Was sie wollen, ist ein Ende der feindseligen Politik, gefolgt von einer Sicherheitsgarantie.“

Symbolträchtiges 2020

Moons Aussagen sind ein Indiz dafür, dass es zwischen beiden koreanischen Staaten und den USA grundsätzlich zur Abschaffung der nordkoreanischen Atomwaffen kommen könnte. Das bisher genannte Ziel von 2020 scheint den meisten Beobachtern zwar zu ambitioniert, aber Details könnten nur bei einem Gipfelt zwischen Kim und Trump geklärt werden, heißt es in Seoul. 2020 wäre politisch symbolträchtig. In den USA stehen Präsidentschaftswahlen an, und es jährt sich zum 70. Mal der Ausbruch des Korea-Krieges.

Einer solchen – selbst längerfristig gedachten – Lösung stand bisher aus nordkoreanischer Sicht die US-Militärpräsenz in Südkorea im Wege. Vor allem die regelmäßigen und oft auch aggressiv angelegten gemeinsamen Manöver waren Pjöngjang ein Dorn im Auge. Vielleicht könnte Kim Jong-un darauf verzichten, dass die US-Truppen die Halbinsel total verlassen, sagte Moon laut CNN. Der militärische Abzug war eine der größten Hürden für die Verständigung zwischen Nord und Süd, aber auch für Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang. Offenbar wird über den Teilabzug nachgedacht.

Ein wenig hatte sich das schon aus der gegenseitigen Kompromissbereitschaft im Winter abgezeichnet. Zunächst verschoben Südkorea und die USA mit Rücksicht auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang die Kriegsübungen. Kim Jong-un revanchierte sich für diese Flexibilität, indem er keine Einwände gegen einen späteren Manövertermin erhob. Der Verzicht auf die nordkoreanische Forderung eines Truppenabzugs wäre nicht neu. Kim würde damit an eine Idee seines Vaters und Vorgängers Kim Jong-il anknüpfen: Er hatte gegenüber Südkorea schon erklärt, man könne US-Truppen akzeptieren, wenn sie wirklich der Friedenssicherung dienten.

Generell gerät ein Friedensvertrag, der den blutigen Bruderkrieg zwischen 1950–53 endgültig beenden könnte, immer mehr in den Fokus des Korea-Prozesses. Am 27. Juli 1953 war nach zweijährigen Verhandlungen mit dem Waffenstillstand von Panmunjom nur ein Ende der Kriegshandlungen vereinbart worden. Zudem weigerte sich Südkorea, dem Abkommen zwischen den USA (für die UNO), China und Nordkorea beizutreten, da der damalige Seouler Diktator Rhee Syng Man darin eine Zementierung der Teilung sah.

Der Segen Donald Trumps

Die Formulierung des Waffenstillstands war mit Absicht so gefasst, dass es nur als vorübergehende Vereinbarung gemeint war, „bis eine endgültige Friedensregelung getroffen ist“. Dieser Frieden hing seither immer an einem seidenen Faden. Chinas Truppen blieben bis 1958 in Nordkorea stationiert, ein US-Kontingent von 30.000 Mann der United States Forces Korea verteidigt die territoriale Integrität Südkoreas, vor allem aber die Demilitarisierte Zone zwischen Nord und Süd am 38. Breitengrad.

Ein regulärer Friedensvertrag könnte eine formelle Sicherheitsgarantie sein, bedarf jedoch völkerrechtlich der Zustimmung aus Washington und Peking. Trump hat bereits erklärt, „sie haben meinen Segen, das Ende des Krieges zu diskutieren“. China allerdings hat einen solchen Vorstoß schon einmal vor elf Jahren ausgebremst.

Beim letzten interkoreanischen Gipfeltreffen 2007 bestätigten der damalige Seouler Staatschef, Roh Moo-hyun, und Nordkoreas Herrscher, Kim Jong-il, schon einmal die Notwendigkeit, den Waffenstillstand durch einen Friedensvertrag zu ersetzen. Damals hatte Peking – als Pjöngjangs Bündnispartner und politischer Vormund – Einwände wegen der verbleibenden US-Militärpräsenz. Zeigt sich Kim Jong-un jetzt flexibel, könnte auch dieser Punkt abgehakt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)