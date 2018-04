Rom: Regierung verzweifelt gesucht

Rom.Die verzweifelte Suche nach einer italienischen Regierung geht in die nächste Runde: Nun liegt der Ball wieder bei Staatschef Sergio Mattarella. Denn Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati ist es nicht gelungen, eine regierungsfähige Mehrheit zu schmieden. Das teilte sie am Freitag dem Staatspräsidenten mit. Casellati war am Mittwoch beauftragt worden, zwischen den Parteien zu vermitteln.

Angesichts der festgefahrenen Positionen dürften sich auch die nächsten Schritte als Quadratur des Kreises erweisen: Bei der Wahl am 4. März war die radikaloppositionelle Fünf-Sterne-Bewegung von Komiker Beppe Grillo mit 32 Prozent stimmenstärkste politische Kraft geworden, an zweiter Stelle lag weit abgeschlagen die rechtspopulistische Lega. Eine Koalition zwischen den beiden scheitert an Silvio Berlusconi. Er sieht sich weiterhin als Anführer des Mitte-Rechts-Blocks, dem Salvini angehört.

Grillini als „Kloputzer“

Für die Grillini wäre eine Koalition mit dem Medienzaren das „schlimmste Übel“ überhaupt, und auch der Ex-Premier lässt keinen Tag ohne Angriffe verstreichen. Gestern sagte er etwa: „Die Fünf-Sterne sind eine Gefahr für unser Land. Das ist keine demokratische Partei. Das ist die Partei der Arbeitslosen. Bei mir in der Firma würden sie das Klo putzen.“ Bisher traute sich Lega-Chef Matteo Salvini nicht, mit Berlusconi zu brechen.

Matarella wird nun ausloten, ob Fünf-Sterne und Linksdemokraten kooperieren könnten. Doch die bisherige Regierungspartei ist gespalten, ob sie mit Grillos Populisten kooperieren sollen. Wahrscheinlichste Option derzeit: eine technische Übergangsregierung bis 2019. (basta)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)