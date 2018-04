Der Vertraute der 9/11-Terroristen

Damaskus. Er befindet sich schon seit mehr als einem Monat in kurdischer Haft: Mohammed Haydar Zammar, Schlüsselfigur der deutschen al-Qaida-Szene, Vertrauter der Hamburger Terrorzelle, die die Terroranschläge am 11. September 2001 planten, fiel im Norden Syriens den kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in die Hände. Das Pentagon bestätigte am Freitag entsprechende Berichte.

Seit nahezu zwei Jahrzehnten beschäftigt Zammar schon die deutschen Behörden. Der gebürtiger Syrer, 57 Jahre alt, ist seit 1982 Bundesbürger. In islamistischen Zirkeln tauchte der umtriebige Jihadist bereits Mitte der 1990er-Jahre auf, die deutschen Behörden verfolgten ihn auf Schritt und Tritt. Er rekrutierte möglicherweise die Hamburger Zelle rund um Mohammed Atta für das Terrornetzwerk al-Qaida und zu Ausbildungscamps in Afghanistan. Ob und inwieweit Zammar Teil des 9/11-Komplotts war, steht nicht fest, nachweisen konnte man ihm jedenfalls nichts. Daher ließen ihn die deutschen Behörden nach ersten Befragungen auch gehen.

Syrer ließen ihn 2013 laufen

Zammar setzte sich in Marokko ab, wurde aber gefasst und mithilfe der CIA in ein syrisches Gefängnis verschleppt, wo er eigenen Angaben zufolge bei Befragungen gefoltert wurde.

Die syrische Justiz verurteilte Zammar wegen Mitgliedschaft bei der Muslimbruderschaft zunächst zum Tode, später wurde das Urteil in eine zwölfjährige Haftstrafe umgewandelt. Im September 2013 kam er schließlich im Rahmen eines Gefangenenaustausches erneut davon, nur um drei Jahre später in Videos des sogenannten Islamischen Staates (IS) aufzutauchen. Ob und welche Rolle er beim IS hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Für Berlin und den damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte die Verschleppung Zammars jedenfalls ein längeres Nachspiel: 2008 musste sich Steinmeier vor dem Bundestag verantworten. Ob er wissentlich einen deutschen Staatsbürger der CIA und einem syrischen Foltergefängnis überlassen habe? Steinmeier verneinte jegliche Mitwisserschaft. Nun, als Präsident, wird ihn Zammar weiterhin beschäftigen. Denn: Soll der Jihadist nach Deutschland ausgeliefert werden? Ein Haftbefehl liegt nicht vor. Die Kurden selbst gaben an, die mutmaßlichen Terroristen auch nicht ewig festhalten zu wollen. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)