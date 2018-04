Aufwind für den „Trump der Tropen“

Ja, dieser Mann hat so seine Ansichten. Von Frauen hält er grundsätzlich nicht viel, Schwarze verachtet er, Indios ebenso. Aber so richtig auf die Palme bringt ihn die Zuneigung zwischen Menschen desselben Geschlechts: „Ich hätte lieber einen toten Sohn als einen schwulen“, lautet einer seiner Sprüche, die derzeit in Brasilien überall zitiert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)