Nahles mit 66 Prozent neue Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten

Begeisterung sieht anders aus: Die Ernüchterung ist Andrea Nahles ins Gesicht geschrieben, als am Sonntag auf dem Wiesbadener Parteitag der deutschen Sozialdemokraten das Ergebnis der Vorsitzendenwahl verkündet wird. Gerade einmal zwei Drittel der Delegierten kann sie bei der Wahl zur neuen Parteichefin hinter sich bringen.

Das magere Ergebnis zeigt, wie enttäuscht offensichtlich viele Genossen von ihrer Führung sind - und dass Nahles einen harten Job vor sich hat. Die Chefin von Partei und Fraktion muss das Kunststück fertigbringen, die SPD zu erneuern und zugleich die Regierungsgeschäfte in der ungeliebten Großen Koalition am Laufen zu halten. Das könne gelingen, schreibt die 47-Jährige den Wiesbadener Delegierten ins Stammbuch. "Den Beweis dafür will ich ab morgen antreten."

Wenig Rückenwind

Doch das auch der Gegenkandidatin Simone Lange geschuldete Resultat bei der Wahl am Sonntag gibt der neuen Vorsitzenden nicht unbedingt Rückenwind. Die Flensburger Oberbürgermeisterin greift Nahles wegen ihrer Doppelfunktion an und fordert eine "echte Erneuerung" der SPD ein.

Schließlich ist auch der schwierige Start der neuen Großen Koalition eine Bürde für die neue Parteichefin. Denn während sich die SPD in einer recht kleinlichen Debatte über die Hartz-IV-Reformen verliert, beherrschen Unionsminister die politischen Debatten.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) bricht eine Diskussion darüber vom Zaun, ob der Islam zu Deutschland gehört. Und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wartet mit der These auf, die umstrittenen Hartz-IV-Leistungen führten keineswegs in die Armut.

Kämpfernatur mit Stehvermögen

Aber die 47-jährige Mutter einer Tochter im Grundschulalter ist eine Kämpfernatur mit Stehvermögen. In der Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern irritiert sie zwar gelegentlich mit ihrer deftigen Wortwahl.

Dies ist etwa der Fall, wenn sie nach ihrer Wahl zur Fraktionschefin im vergangenen Jahr an die Adresse der damaligen Regierungsparteien in spe verkündet: "Ab morgen kriegen sie in die Fresse." Doch über Parteigrenzen hinweg wird auch die Verbindlichkeit der früheren Bundesarbeitsministerin gelobt.

Nahles, die Familiensinn hat und mit ihrer Mutter zum Wiesbadener Parteitag kommt, begann ihre Karriere bei den Jusos, denen sie von 1995 bis 1999 als Bundesvorsitzende vorstand. In diesem Amt erwarb sie sich schnell den Ruf einer geschickten Strippenzieherin: Sie war maßgeblich beteiligt am Sturz des SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping, der auf dem Mannheimer Parteitag 1995 von Oskar Lafontaine abgelöst wurde.

Nach ihrer Wahl in den Bundestag 1998 setzte sich die Frau aus der Eifel in der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) für ein linkes Profil ein. Bei der Wahl 2002 verpasste sie den Wiedereinzug ins Parlament, aber 2005 kehrte die studierte Literaturwissenschaftlerin als Abgeordnete zurück und beförderte erneut den Sturz eines mächtigen Manns.

Doppelfunktion mit Möglichkeiten

SPD-Chef Franz Müntefering wollte seinen Vertrauten Kajo Wasserhövel als Generalsekretär installieren. Nahles wagte sich als Gegenkandidatin in eine Kampfabstimmung und setzte sich durch. Müntefering zog sich daraufhin vom Parteivorsitz zurück. Angesichts von Kritik und Schmähungen als "Münte-Meuchlerin" verzichtete Nahles dann auf den Posten.

Nach der SPD-Wahlniederlage von 2009 wurde sie doch Generalsekretärin - und zwar an der Seite des damals neu gewählten Parteichefs Sigmar Gabriel. Als Arbeitsministerin der 2013 gebildeten großen Koalition drückte sie der schwarz-roten Regierungspolitik ihren Stempel auf, etwa mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns.

In der Regierung sitzt Nahles inzwischen nicht mehr. Doch mit der neuen Doppelfunktion hat sie alle Möglichkeiten, der Regierungspolitik den sozialdemokratischen Stempel aufzudrücken

