US-Star lockte Frauen in Sex-Sekte

Albany. Ein Sexsklavinnen-Skandal sorgt für Schock in den USA: US-Schauspielerin Allison Mack, bekannt aus der US-Fernsehserie „Smallville“, ist wegen des Verdachts auf Menschenhandel festgenommen worden. Der 35-Jährigen werde vorgeworfen, Frauen für eine angebliche Selbsthilfegruppe rekrutiert zu haben, in der sie zum Sex mit deren Anführer gezwungen worden seien, so die New Yorker Staatsanwaltschaft.

Die Opfer seien sowohl sexuell als auch durch ihre Arbeit ausgebeutet worden. Anführer der Sekte sei der US-Unternehmer und Psycho-Coach Keith Raniere. Viele Mitglieder der ansonsten nur aus Frauen bestehenden Organisation hätten ein Brandzeichen mit seinen Initialen getragen. Sitz der Sekte ist die Hauptstadt des Bundesstaates New York, Albany.

Teure „Selbsthilfekurse“

Raniere wurde im März wegen Menschenhandels in Mexiko festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft baute er in den vergangenen 20 Jahren eine Reihe angeblicher Selbsthilfeprogramme innerhalb seiner Dachorganisation „Nxivm“ auf und betrieb Einrichtungen in den USA, Mexiko, Kanada und Südamerika. Die Kurse kosteten mehrere tausend Dollar. Teilnehmerinnen wurden dazu ermutigt, für Zusatzkurse zu zahlen und andere Mitglieder anzuheuern, um innerhalb der Organisation aufzusteigen.

Mack soll mit Raniere ein Programm zur Rekrutierung von Schauspielerinnen gegründet haben. Sie soll zu den ranghöchsten Mitgliedern der Organisation direkt unterhalb von Raniere gehören.

Mack spielte in „Smallville“, die die Kindheit und den Aufstieg von Superman erzählt, sowie in den Filmen „Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft“ und „Lucas, der Ameisenschreck“. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2018)