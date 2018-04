Syrien: Assad will Flüchtlinge enteignen

Tanger/Damaskus. Millionen Syrer könnten nun ihre Häuser an den syrischen Staat verlieren. Vorwiegend trifft es Oppositionelle und Menschen, die vom Regime dafür gehalten werden. Grundlage ist das neue Gesetz Nummer 10. Im ersten Moment erscheint es sinnvoll. In jeder Gemeinde werden administrative Einheiten gebildet, die für den Wiederaufbau in den vom Regime kontrollierten Gebieten zuständig sind. Alle Syrer sind aufgerufen, ihr Privateigentum, also Häuser, Wohnungen und Grundstücke, innerhalb eines Monats bei der neuen Behörde zu registrieren. Das geht nur mit Besitzdokumenten, die der Eigentümer oder ein Verwandter vorlegt.



Wer das nicht fristgerecht tut oder mitten im Kriegsgeschehen einfach nicht kann, riskiert, das Familienanwesen oder die Stadtwohnung zu verlieren. Denn Objekte ohne zugewiesene Eigentümer werden laut Gesetz Teil einer baulichen Neustrukturierung und fallen somit dem Staat zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)