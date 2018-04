Stockholm/Nuuk. Auf Grönland ist der Klimawandel besonders sichtbar. Bei Bootsrundfahrten im westgrönländische Ilulissat erzählen ältere Fischer, dass die majestätischen Eisberge in den 1950er-Jahren noch doppelt so hoch aus dem Polarmeer emporgeragt hätten. Noch ist die größte Insel der Welt zu 80 Prozent von Eis bedeckt. Klimawandel und Eisschmelze nähren jedoch auch bei den Parlamentswahlen am Dienstag die Hoffnung der 56.000 Grönländer auf Unabhängigkeit von den Kolonialherren in Dänemark.



Bei der Eisschmelze sollen gigantische Mengen an Bodenschätzen – Erdöl, Uran und seltene Erden – erstmals zutage gefördert werden. Dann könnte die arme Insel sehr reich werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)