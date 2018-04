Türkei: Erdoğans Gegner schmieden Allianzen für den Wahlkampf

Ankara/Wien. Auch eine einzigartige Szene: Die Sozialdemokraten der türkischen CHP beglückwünschten bei ihrer Parteiversammlung am Dienstag lautstark ihre Parteifreunde, weil diese tags zuvor aus dem CHP-Klub ausgetreten und sich den Nationalisten angeschlossen haben. Es ist wahrlich nicht die einzige seltsam anmutende Allianz der Opposition, die Ankara dieser Tage erlebt. Ihr erklärtes Ziel lautet: Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen am 24. Juni sollen so viele Parteien wie möglich in das Abgeordnetenhaus einziehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)