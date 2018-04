Armenier lehnen das Modell Putin ab

Moskau/Eriwan. Auf einmal stand Sersch Sarkissian nicht mehr an vorderster Front. Ein neuer kommissarischer Premier, Karen Karapetian, führte gemeinsam mit dem Präsidenten und dem Patriarchen am wichtigsten Tag des Jahres durch die Zeremonie zum Gedenken an das Armenien–Massaker vor mehr als 100 Jahren. Das Land schien wieder vereint. Auch Oppositionsführer Nikol Paschinian wollte mit seinen Anhängern an den Feierlichkeiten teilnehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)