Trump bescheinigt Kim Jong-un "ehrenhaftes" Verhalten

In einem bemerkenswerten Wechsel der Tonlage hat US-Präsident Donald Trump den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un für dessen "ehrenhaftes" Verhalten gelobt. In den Gesprächen zur Vorbereitung seines Gipfeltreffens mit Kim habe sich dieser "sehr offen" und "sehr ehrenhaft" verhalten, sagte Trump am Dienstag bei einem Besuch von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Weißen Haus.

Es gebe "sehr gute Diskussionen" mit den Nordkoreanern, betonte der US-Präsident. Kim wolle, dass der Gipfel "so bald wie möglich" stattfinde.

Im vergangenen Jahr hatten sich Trump und Kim im Streit um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm noch gegenseitig mit Kriegsdrohungen und persönlichen Beschimpfungen attackiert. Trump verspottete den nordkoreanischen Machthaber als "Raketenmann". Kim nannte den US-Präsidenten einen "geistig umnachteten senilen Amerikaner".

Seit Kim jedoch im März die Einladung zu dem Gipfel übermitteln ließ, haben er und Trump rhetorisch abgerüstet. Zudem verkündete Nordkoreas Machthaber am vergangenen Wochenende sogar einen vorläufigen Verzicht auf alle Atom- und Raketentests - ein Signal nicht nur an Trump, sondern auch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, mit dem sich Kim bereits am Freitag in der entmilitarisierten Zone zu einem historischen Gipfel treffen will.

Sein Treffen mit Trump soll nach Angaben des US-Präsidenten "im Mai oder Anfang Juni" stattfinden. Dabei soll es um die "Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel gehen. Es ist aber völlig offen, ob Trump und Kim darunter dasselbe verstehen. Der US-Präsident erneuerte am Dienstag seine Warnung, dass er den Verhandlungstisch verlassen werde, wenn das Gipfeltreffen unergiebig verlaufe.

