Deutschland zahlt eine Milliarde Euro zusätzlich für Syrien

Deutschland stellt eine Milliarde Euro zusätzlich für die notleidenden Menschen in Syrien und für Kriegsflüchtlinge in den benachbarten Ländern bereit. Das gab der deutsche Außenminister Heiko Maas am Mittwoch bei seiner Ankunft in Brüssel bekannt, wo er an einer Geberkonferenz für Syrien teilnimmt. Österreich will dabei vier Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds bereitstellen.

An der von den Vereinten Nationen und der EU veranstalteten Konferenz in Brüssel nehmen etwa 80 Länder teil. Die UNO hofft auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über rund acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro). Allein in Syrien sind 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zudem benötigen Millionen Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien Unterstützung.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte Russland und den Iran davor, langfristig an Syriens Präsident Bashar al-Assad festzuhalten. "Die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft werden sich nur dann am Wiederaufbau Syriens beteiligen, wenn es einen politischen Prozess unter Schirmherrschaft der UNO gibt", sagte Mogherini am Mittwoch bei der Brüsseler Syrien-Konferenz. Ziel der EU sei ein demokratisches und vereintes Syrien. Zusammen mit dem Nachbarland Türkei hätten Russland und Iran als an dem Konflikt beteiligte Mächte "eine besondere Verantwortung", sagte Mogherini weiter.

Russland kritisiert Einladungspolitik

Russlands Botschafter bei der EU kritisierte jedoch, dass die syrische Regierung zu der Brüsseler Konferenz nicht eingeladen worden sei. "Ich denke, das ist ein Fehler", sagte der Diplomat Wladimir Tschischow vor Journalisten. "Sie hätten eingeladen werden sollen, weil wir hier über die Bedürfnisse des syrischen Volkes reden. Deshalb sollte jemand hier sein, um das syrische Volk zu vertreten."

Nach Angaben aus EU-Kreisen wurden zu dem Treffen keine Vertreter aus Syrien eingeladen, weil sich Opposition und Regierung in dem Konflikt weiter unversöhnlich gegenüberstehen. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Als Ursache dafür gelten vor allem die Interessen anderer Staaten. So unterstützen Russland und der Iran bis heute die Regierung von Präsident Bashar al-Assad - zahlreiche andere Länder hingegen die Rebellen.

