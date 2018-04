Marxismus „Made in China“

Wien/Peking. Ist der Marxismus tot in einem Land, in dem mehr als 2000 Superreiche leben? In dessen Metropolen mehr Ferrari, Porsche und Rolls-Royce fahren als in den Städten Europas? In dem die oberen ein Prozent ein Drittel des gesamten Vermögens im Land besitzen? Geht es nach Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, dann lebt die Ideologie von Karl Marx – und sollte unter seiner Führung sogar noch überzeugter verfochten werden.