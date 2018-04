Cumhuriyet: Ein Symbol der Republik im Visier der Justiz

Die türkische Zeitung "Cumhuriyet" ist ein Symbol der alten Republik. Gegründet 1924 durch einen Vertrauten von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, ist sie heute die älteste Qualitätszeitung in der Türkei. Den am Mittwoch zu Ende gegangenen Prozess gegen 17 ihrer Mitarbeiter - und die Verurteilung von Herausgeber Akin Atalay, Chefredakteur Murat Sabuncu und des prominenten Investigativjournalisten Ahmet Sikwertete zu mehrjährigen Haftstrafen - wertete sie von Anbeginn als Versuch, eine der letzten kritischen Pressestimmen der Türkei zum Schweigen zu bringen.

"Säkulare Werte, Unabhängigkeit und Freiheit sind in der Geschichte von 'Cumhuriyet' fest verwurzelt", hatte der Herausgeber Akin Atalay beim Prozessauftakt im Juli vor Gericht gesagt. "Diese Zeitung hat für diese Werte über Jahrzehnte einen hohen Preis gezahlt. Ihre Autoren und Redakteure wurden bedroht, inhaftiert und ermordet. Wir stehen hier als demütige Verteidiger dieses unglaublichen Erbes."

Das publizistische Flaggschiff der Kemalisten tritt seit Jahrzehnten vehement für die Wahrung der säkularen Staatsordnung Atatürks ein. Die Zeitung, die eng mit der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) verbunden ist, verteidigte dabei auch umstrittene Maßnahmen wie das Kopftuchverbot an Universitäten. Kritiker warfen ihr zudem eine zu große Nähe zum militärischen Establishment vor.

Erdogan ist die Zeitung ein Dorn im Auge

Präsident Recep Tayyip Erdogan ist die Zeitung schon lange ein Dorn im Auge. Besonders erboste ihn ein Bericht 2015 über verdeckte Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien. Wegen des Artikels wurden der frühere Chefredakteur Can Dündar und sein Büroleiter in Ankara, Erdem Gül, 2016 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Heute lebt Dündar in Deutschland.

Während praktisch alle anderen Zeitungen inzwischen von regierungsnahen Konzernen kontrolliert werden, hat "Cumhuriyet" ihre Unabhängigkeit gewahrt. Gesichert wird diese durch eine Stiftung, doch leidet die Zeitung seit langem unter Geldnot. Viele Werbekunden haben sich auf Druck der Regierung zurückgezogen, und die Gehälter sind so gering, dass viele Mitarbeiter nur noch aus Idealismus dabei bleiben.

Die Inhaftierung einiger ihrer bekanntesten Köpfe hat die Lage noch verschärft. Unter den Angeklagten waren der Chefredakteur Murat Sabuncu, der Kolumnist Kadri Gürsel, der Karikaturist Musa Kart und der Enthüllungsjournalist Ahmet Sik. Ihnen wurde die Unterstützung der kurdischen PKK, der linksextremen DHKP-C und der Gülen-Bewegung vorgeworfen, die für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird.

Blatt hatte schon lange vor Gülen gewarnt

Die säkular-nationalistische Zeitung wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass sie die kurdischen Separatisten und den islamischen Prediger Fethullah Gülen stets scharf kritisiert habe. In der Tat hat das Blatt schon vor der Bewegung Gülens gewarnt, als dieser noch mit Erdogan verbündet war, und sich Gülen-Anhänger mit Unterstützung der Regierung in Polizei, Armee, Justiz und Verwaltung ausbreiteten.

Besonders ironisch wirkt der Vorwurf im Fall von Ahmet Sik, der 2011 wegen eines Buchs über die Unterwanderung des Staats durch die Gülenisten in Haft saß. Zudem wurde die Anklage von einem Staatsanwalt vorbereitet, gegen den heute selbst wegen Verbindungen zur Gülen-Bewegung ermittelt wird. Zum Ende des Prozesses sagte Atalay, er habe die Anklageschrift "wieder und wieder" gelesen, aber einfach nicht verstanden.

(APA/AFP/Ulrich von Schwerin)