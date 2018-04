Donald Trump hat eine Doppelgängerin

"Donald Trump der Costa da Morte" wird sie genannt: Der Vergleich mit dem US-Präsidenten machte die Spanierin Dolores Leis Antelo über Nacht berühmt. Tausende Male teilten Internetnutzer das Foto der Bäuerin aus dem Nordwesten der spanischen Halbinsel, mehr als 9000 Likes erhielt das Posting auf der Kurznachrichtenplattform Twitter.

Die Ähnlichkeiten sind vorhanden: Gelbblondes, dünnes Haar, ein leicht gebräunter Teint und betrachtet man, wie Dolores Leis Antelo ihre Schaufel auf die Schulter legt, erinnert sie an Donald Trump in seinem Golfclub in Mar-a-Lago in Florida.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) 21. April 2018

Ihr ganzes Leben verbrachte Dolores in dem Ort Cabana de Bergantiños, 40 davon mit ihrem Ehemann. "Mein Foto scheint weit verbreitet zu sein. Es ist wegen meiner Haarfarbe", kommentierte die ältere Dame den Online-Hype in der Lokalzeitung "La Voz de Galicia".

Paradox, dass sie die Online-Welt berühmt macht, obwohl sie nicht einmal ein Handy besitzt - ganz im Gegensatz zum US-Präsidenten, der bekannt für seine Twitter-Auswüchse ist.

Trump beim Golfspielen in Florida. – (c) REUTERS (David Moir)

>>> La Voz de Galicia.

(red.)