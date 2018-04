Deutschland überprüft nach Korruptionsverdacht Tausende Asylverfahren

Nach dem Korruptionsverdacht im deutschen Bundesamt für Migration (Bamf) werde Tausende Asylentscheidungen überprüft. Es handle sich um 4.568 Verfahren aus der Zeit zwischen dem 1. Jänner 2013 und dem 16. Jänner 2017, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer am Donnerstag im Bundestag. Anerkennungsbescheide würden gegebenenfalls aufgehoben, soweit dies rechtlich möglich sei.

Eine leitende Angestellte der Bamf-Außenstelle Bremen wird verdächtigt, Tausende Asylanträge ungeprüft bewilligt zu haben. Mehrere Personen hätten mit der Mitarbeiterin zusammengearbeitet, darunter zwei Anwaltskanzleien aus Niedersachsen, sagte Mayer. Alle Fälle, an denen die Kanzleien beteiligt gewesen seien, würden überprüft. In anderen Bamf-Außenstellen seien keine Manipulationen festgestellt worden, sagte der CSU-Politiker weiter. Es würden nun auch die Arbeitsabläufe in der Asylbehörde überprüft.

(APA/Reuters)