Kim traut sich zum Klassenfeind

Tokio/Seoul. Das Protokoll übt schon jeden Schritt von Kim Jong-un. Erstmals soll ein Herrscher aus dem kommunistischen Norden beim innerkoreanischen Gipfel am Freitag in Panmunjom die Grenze zum Staatsfeind im Süden überschreiten. Die Begegnung mit seinem Seouler Konterpart, Moon Jae-in, soll dem Vernehmen nach am Grenzkontrollpunkt in der Baracke der internationalen Militärkommission stattfinden, die sich zu großen Teilen auf südlichem Territorium befindet und unter Südkoreas Kontrolle steht. In der Mitte wird es den Handschlag geben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)