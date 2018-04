US-Senat billigt Pompeos Berufung zum Außenminister

Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo kann sein Amt antreten. Der Senat in Washington billigte am Donnerstag mit 57 gegen 42 Stimmen die Nominierung des bisherigen CIA-Chefs für den Ministerposten. Präsident Donald Trump hatte Pompeo im März zum Nachfolger des entlassenen Außenministers Rex Tillerson ernannt.

Der 54-Jährige hat sich in seinem bisherigen Amt als Direktor des Auslandsgeheimdienstes das Vertrauen des Präsidenten erworben. Vor einigen Wochen reiste Pompeo in einer Geheimmission nach Nordkorea und traf sich mit Machthaber Kim Jong-un, um dessen geplantes Gipfeltreffen mit Trump vorzubereiten. Bereits an diesem Freitag will Pompeo an einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen.

Neben den Senatoren der regierenden Republikaner stimmten auch mehrere Demokraten für den 54-Jährigen. Pompeo gilt als sehr konservativer "Falke", der sich unter anderem in der Frage des Verbleibs der USA im Atomabkommen mit dem Iran deutlich rechts der Mitte positioniert hatte.

Ein Falke mit Harvard-Diplom

Er galt lange Zeit als umstritten. Nur mit Mühe und sehr knapper Mehrheit hatte der Auswärtige Ausschuss des US-Senats die Bestätigung der Nominierung Trumps empfohlen. Pompeo ist ein glühender Anhänger von Präsident Donald Trump. Bisher führte er den Auslandsgeheimdienst CIA. Der 54-Jährige ist stramm konservativ. Schon als republikanischer Abgeordneter hatte er versucht, das Zustandekommen des Atomdeals mit dem Iran zu torpedieren.

Der außenpolitische Falke hatte erst kürzlich von sich reden gemacht, als er in seiner Funktion als CIA-Chef nach Nordkorea reiste und dort mit Machthaber Kim Jong-un redete - eine Stunde lang, wie Donald Trump anmerkte. Von allen Spitzen des US-Geheimdienstapparates wird der Republikaner als derjenige mit der bei weitem größten Loyalität zu Trump beschrieben. Wiederholt hat er Trump gegen Kritik verteidigt. Berichten zufolge hat er den Präsidenten vor allem in den regelmäßigen Sicherheitsbriefings für sich eingenommen.

Er ist Absolvent der Militärakademie West Point und der Universität Harvard, wo er Jus studiert hat.

(APA/AFP/dpa)