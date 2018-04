UNO wirft Israel Gewalt bei Protesten vor

Genf. 42 tote Palästinenser in vier Wochen: Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf wirft Israel übermäßige Gewalt bei den Protesten an der Grenze zum Gazastreifen vor. Mehr als 5500 Personen seien verletzt worden, darunter 1739 durch Schüsse der israelischen Sicherheitskräfte. Unter den Erschossenen sind vier Kinder.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Raad al-Hussein, warnte Israel, das Vorgehen könnte das humanitäre Völkerrecht verletzten. Sicherheitskräfte dürften nur im äußersten Notfall tödliche Gewalt anwenden, wenn sie etwa selbst in Lebensgefahr seien.

Israels Armeesprecher gaben mehrfach an, die an der Grenze positionierten Scharfschützen hätten Anweisungen, erst nach mehreren Warnungen zu schießen und auch dann nur auf die Beine. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)